Investitionen für eine gesunde Zukunft

Meitingen. In der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres stand das Thema Finanzpla-nung sowie die Verabschiedung des Investitionsetats für die Zukunft im Mittelpunkt der Ta-gung. Bürgermeister Michael Higl und Kämmerer Karl-Heinz Mayer stellten dabei den Räten die vorläufige Jahresrechnung 2019 sowie die kommende Finanzplanung bis ins Jahr 2023 vor. Bereits im Vorfeld der letzten diesjährigen Marktgemeinderatssitzung hatten sich der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Werksauschuss mit der Thematik ausführlich befasst und das Zahlenwerk den Fraktionen zur Annahme empfohlen. Das Jahr 2019 war zwar ein gutes Steuerjahr für die Marktgemeinde, allerdings beruhen die hohen Einnahmen laut Käm-merer Karl-Heinz Mayer auf hohen Gewerbesteuereinnahmen, Steuernachzahlungen sowie einmaligen Geldflüssen. „dadurch“, so Mayer, „ist das Soll im Haushalt nicht ganz so hoch ausgefallen, wie zunächst befürchtet“. Immerhin fielen 1,77 Millionen Euro weniger als ge-plant an. Anfang des zu Ende gehenden Jahres wurde noch damit gerechnet, dass man et-wa fünf Millionen Euro in den Haushalt investieren müsste. Am Ende werden laut Kämmerer Mayer etwa 3,27 Millionen Euro anfallen Das Jahr 2020 würde nicht so rosig ausschauen, wenn der Markt Meitingen keine Rücklagen hätte denn im Jahr 2019 hatte die Kommune noch knapp 20 Millionen Euro auf dem Sparbuch, im Jahr 2020 werden es dagegen „nur“ noch 15,6 Millionen Euro sein, gab Bürgermeister Higl bekannt. Im Jahr 2021 werden die Schulden naher an die Rücklagen annähern, im Jahr 2022 wird der Schuldenstand erstmals höher sein als die bis dahin etwa zehn Millionen kalkulierten Rücklagen. Die Lust an weiter-en Investition seine im Markt Meitingen weiter ungebrochen, doch müsse man sich an der Leistungsfähigkeit orientieren, ist von der Verwaltung zu hören. So werden sich im Jahr 2020 die Gewebe- und Einkommenssteuereinnahmen mit 7,5 und 7,6 Millionen Euro etwa die Waage halten, was aussagt, dass der Verwaltungshaushalt im Jahr mit 28,75 Millionen Euro beziffert werden kann. Die größten Auslagen sind die Kreisumlage mit 8,8 Millionen Euro sowie die Personalkosten, die mit 8,78 Millionen Euro beziffert werden. Dabei sind Einspa-rungen fehl am Platz, denn mit einem Einwohnerzuwachs von 1000 Menschen, der in den vergangenen fünf Jahren registriert wurde, steige laut Bürgermeister Michael Higl der Ver-waltungsaufwand immer weiter an. So sind etwa 100 Marktgemeindebeschäftigte in dem Be-reich Kindertagestätten tätig, wobei die Hälfte deren Kosten in Höhe von etwa vier Millionen Euro von der Marktgemeinde Meitingen getragen werden. Doch auch in Zukunft will man sich auf den bisherigen Leistungen nicht ausruhen und hat somit bereits weitere Pläne in der Schublade liegen. So stehe die Erweiterung samt Neubau der Grundschule, im kulturellen Bereich das Haus der Musik und der Bau eines neuen Kindergartens im Freibadbereich auf der Agenda. Aber auch der Hochwasserschutz im Ortsteil Langenreichen, der Bau weiterer Wohnungen und das Wasserwerk sind zukünftige Projekte, die viel Geld verschlingen wer-den. „Man will in Meitingen aber nicht an der Steuerschraube drehen, die Ausgaben müssen sich an ihrer Notwendigkeit und Machbaren orientieren“ gab Higl den Kurs der kommenden Jahre vor. Der vorgelegte Haushalt wurde schließlich vom Marktgemeinderat ohne Gegen-stimme befürwortet.