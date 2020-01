Meitinger JBU/JU entsorgen Christbäume vom Weihnachtsfest

Meitingen. Mit der seit Jahren traditionsgemäßen Abholungsaktion ausgedienter Weih-nachtsbäume die während des vergangenen Weihnachtstage das Christfest verschönerten, startete die Junge Bürger Union (JBU) und Junge Union (JU) Meitingen in ihr diesjähriges, umfangreiches und abwechslungsreiches Jahresprogramm. Die beiden Marktgemeinderäte Florian Möckl und Christian Deisenhofer sowie der JU – Vorsitzender Philipp Schmid waren mit 18 jungen Leuten, allesamt mit Warnwesten ausgestattet, mehrere Stunden im Einsatz, um etwa 1000 ausgediente, an Straßenrändern oder Hofeinfahrten gut erkennbar „ausran-gierten“ Christbäume im Kernort Meitingen und den fünf Ortsteilen einzusammeln. Bürgerin-nen und Bürger, die über das Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel ihren Tannenbaum festlich mit Kerzen, glitzernden Kugeln und Lametta dekoriert hatten konnten so manchen be-reits nadelnden Baum, der mit einer Banderole zum Preis von zwei Euro versehen war, zur Abholung bereitstellen. Bei ungewohnt frühlingshaften Temperaturen wurden die Tannenbäu-me mit vier Transportfahrzeugen, die von ortsansässigen Meitinger Firmen bereitwillig kos-tenlos zur Verfügung gestellt wurden abgeholt, zum neuen örtlichen Wertstoffhof geschafft und dort fachgerecht entsorgt. Florian Möckl richte abschließend noch einen Apel an Anwoh-ner, die in einer Sackgasse wohnen, im kommenden Jahr die Bäume am Beginn der Straßen-einmündung abzulegen damit das rangieren mit den Fahrzeugen erleichtert wird. „Der Erlös der Aktion“, erklärten Philipp Schmidt, Christian Deisenhofer und Florian Möckl „kommt auch in diesem Jahr wie schon in den vergangenen Jahren wieder der St. Gregor Jugendhilfe und dem Dominikus Ringeisen Werk am örtlichen Standort zugute.