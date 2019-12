Petra Neuner und Ulrich Stegmiller schwingen das Königszepter

Meitingen – Langenreichen. Unter großem Mitglieder- und Besucherzuspruch fand im Lan-genreichner Schützenheim die traditionelle Jahresabschlussfeier, verbunden mit dem alljähr-lichen Weihnachtsschießen des Schützenvereins „Gemütlichkeit – Langenreichen“, statt. „Wir können auch heuer, wie bereits in den vergangenen Jahren, auf ein erfolgreiches sportliches sowie geselliges Vereinsjahr zurückblicken, denn unsere Schützenfamilie demonstrierte auch im Jahr 2019 wieder Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt was sich in mehreren sportli-chen Ereignissen und gelungenen gesellschaftlichen Veranstaltungen erfreulich widerspie-gelt“, freute sich der erste Vorsitzende Georg Deisenhofer in seinen Begrüßungsworten. Nach den einleitenden Worten des langjährigen Schützenchefs standen die Preisverleihun-gen für die Gewinner des Weihnachtsschießens, des Gedächtnis – Pokals sowie die Ehrun-gen für die Gewinner der einzelnen Gruppierungen und Pokalsieger auf dem abendlichen Programm. Der Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch wie in all den vorhergehenden Jah-ren, die Proklamation der neuen Schützenkönige, durch ihre Anwesenheit im kommenden Jahr den Verein bei regionalen Veranstaltungen und Festen als Aushängeschild präsentieren werden.Vereinsmeister der einzelnen Gruppierungen und im PokalsiegerwettbewerbIn den einzelnen sportlichen Disziplinen konnten sich folgende Schützinnen und Schützen die in verschiedenen Gruppierungen an den Start gingen über ihre Erfolge freuen. Ergebnis Schützen 1. Platz: Michaela Rechner (98 Ringe). 2. Platz: Georg Deisenhofer (9,0 Teiler), 3. Platz Stefan Hirn: 97 Ringe. Ergebnis: Schützen (aufgelegt): 1.Platz: Ulrich Stegmiller (100 Ringe), 2. Platz: Petra Neuner (3,6 Teiler), 3. Platz: Norbert Stegmiller (100 Ringe). Ergebnis Jugend:1. Platz: Manuel Oettle (90 Ringen), 2. Platz: Sophie Feige (17,0 Teiler), 3. Platz: Nik-las Perkl (90 Ringe).Wettbewerbe Königsschießen und GedächtnispokalMit großer Spannung wurde die Proklamation der neuen Schützenkönige, die im Jahr 2020 das Königszepter für den Verein schwingen dürfen, erwartet. Im Jugendbereich sicherte sich Sophie Feige mit einem 17,0 Teiler den Titel. Auf Rang zwei kam Laura Deisenhofer mit ei-nem 60,2 Teiler und erhielt dafür auch mit dem Titel „Wurstkönigin“ bedacht wurde. Mit einem 3,1 Teiler gelang Ulrich Stegmiller im Seniorenbereich der goldene Schuss auf den Königs-thron. Zum Vizekönig und damit ebenfalls zu einer „Seniorenwurstkönigin “ ernannt, wurde Petra Neuner, die einen 3,6 Teiler vorweisen konnte, gekrönt. Der Gedächtnis- und Wander-pokal zur Erinnerung für die beiden, vor einigen Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Schützenkameraden Peter Kapfer und Franz Neuner, sicherte sich mit einem 12,8 Teiler Norbert Stegmiller. Auf Platz zwei folgte Michaela Rechner die einen 13,9 Teiler erzielte. Die meisten Serien, insgesamt 18 an der Zahl, konnten Georg Deisenho-fer sowie Norbert Stegmiller, gefolgt von Xaver Perkl (16 Serien) vorweisen.