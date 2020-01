Präzession, Genauigkeit, Konsequenz und Weitblick prägten seine Amtszeit

Westendorf. Im Kreise der Familie, zahlreichen Gästen und einer großen Gratulantenrunde feierte in Westendorf Altbürgermeister Simon Lipp seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar, ein im Jahre 1930 geborenes Westendorfer Urgestein, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Der Jubilar stand insgesamt drei Amtsperioden, also 18 Jahre, als Bürgermeister an der Spit-ze der Gemeinde Westendorf. „Bei seinem 85. Geburtstag hab ich Simon versprochen, dass wir uns an seinem 90. Geburtstag wiedersehen wer-den und nun haben wir beide Wort ge-halten“, schmunzelt der stellvertretende Landrat Heinz Liebert. Simon war, so Liebert weiter, vor seiner Bürgermeisterzeit Uhrmachermeister, und dadurch zeichneten ihn schon von Be-ginn seiner Dienstzeit als Westendorfer Gemeindeschef Präzession, Genauigkeit, Pünktlich-keit schon immer aus. „Vor Simon Lipp hat noch kein Rathauschef in der Schmuttertalge-meinde dieses Amt mit so viel Konsequenz und Weitblick ausgeübt, wodurch Westendorf weiterentwickelt wurde, und zu einer, was sie heute darstellt – moder-nen Gemeinde mit wirt-schaftlicher Zukunft, herangewachsen ist. Dazu gehörten auch die Ausweisung neuer Bau-gebiete und des Gewerbezentrums die Westendorf unter Lipps Federführung zu einer be-gehrten Wohn- und Arbeitsstätte aufstreben ließen. Den Bau von Radwegen forcierte der 90-jährige mit gleichem Elan wie die Erweiterung der Schule und die Verwirklichung eines neuen Rathauses in der Ortsmitte. Das größte Bauwerk, die Eisenbahnüberführung – verdankt die Gemeinde der Ausdauer und dem Verhandlungsgeschick des ehemaligen Bürgermeisters. Lobende Worte für sein jahrelanges Engagement zum Wohle Westendorfs fanden auch Mei-tingens Bürgermeister und Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetages Kreisverband Augsburg Michael Higl, der amtierende Westendorfer Rathauschef Steffen Richter, MdL Fa-bian Mehring sowie der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, Franz Schlö-gel.18 Jahre erster Bürgermeister in WestendorfVon 1978 bis 1980 war Simon Lipp zweiter Bürgermeister in Westendorf. Ab 1980, bis ein-schließlich 1998, bekleidete er das Amt des 1. Bürgermeisters und war von 1980 bis 1998 Vorsitzender des Schulverbandes Westendorfs und stand als Vorsitzender an der Spitze der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf mit ihren sechs Mitgliedergemeinden. Auf die Frage, was ihn neben dem politischen Geschehen noch Spaß macht kommt spontan die Antwort „Arbeit“. „Es ist ein Hobby von mir, täglich noch ein bisschen zu arbeiten, denn wer rastet der rostet bekanntlich“, schmunzelt zufrieden Simon Lipp. Auch mit seinen 90 Jahren interessiert sich der Westendorfer Altbürgermeister noch immer für das aktive Gemeindegeschehen. Täglich informiert er sich in der örtlichen Presse oder im Fernsehen über das aktuelle Ge-schehen in der Welt und der heimischen Region. „Über manche Dinge kann ich schmunzeln oder lachen aber über so manche Ereignisse auch richtig ärgern“, erinnert sich der ehemalige Westendorfer Bürgermeister. Im Jahre 1998 wurde Simon Lipp für seine Verdienste in der Kommunalpolitik vom Freistaat Bayern die Kommunalverdienstmedaille in Bronze verliehen.Am Jubeltag des ehemaligen Westendorfer Gemeindeoberhauptes Simon Lipp ließen es sich auch langjährige Weggefährten sowie derzeitig aktuell amtierende Politiker es sich nicht neh-men, persönlich dem Jubilar bei der Feier im Gasthaus „Zur Krone“ ihre Geburtstagsglück-wünsche auszusprechen.