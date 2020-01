Trauer um Ehrendirigent Moritz Schmidt

Meitingen – Erlingen. Vor wenigen Tagen verstarb unerwartet der Ehrendirigent der „D`Erlinger Musikanten und Träger des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland, Moritz Schmidt im Alter von 83 Jahren in seiner Wahlheimat Augsburg ver-storben. Moritz Schmidt war über 35 Jahre für „seine“ Erlinger Musikanten seit der Ver-einsgründung als Dirigent und aktiver Musiker zum Wohle des Vereins tätig. Der erste Vor-sitzende der Erlinger Musikanten, Bernd Schey, würdigte den verstorbenen Vollblutmusiker als Motor der Kapelle, der den Verein nicht nur mit aufgebaut und geformt hat, sondern auch wie kein anderer in den dreieinhalb Jahrzehnten seines Wirken prägte. „Ohne unseren Mo-ritz wäre der Musikverein Erlingen nicht zu dem herangewachsen, was er heute – ein Klang-körper der Blasmusik, der weit über die Grenzen unserer Region hinaus bekannt ist und den Menschen mit seiner volkstümlichen aber auch modernen und vielfältigen Musik immer gro-ße Freude bereitet“, dankte Bernd Schey dem beliebten Erlinger Ehrendirigenten. Auf dem Neuen Ostfriedhof fand Moritz Schmidt im Beisein vieler Trauergäste seine letzte Ruhe-stätte.