"Volltreffer" - Felix Fischer verteidigt den Königstitel

Meitingen- Erlingen. Zum Jahresprogramm des Schützenvereins „Unter uns“ Erlingen ge-hört am Beginn jeder Schießsportsaison das traditionelle und beliebte „Strohschießen“, eine be-liebte Veranstaltung, bei der in deren geselliger Runde die Proklamierung der Schützenkö-nige und die Ehrungen der einzelnen Vereinsmeister im Mittelpunkt steht. Mit großer Span-nung erwarteten die zahlreichen Besucher in der Sportgaststätte des SV Erlingen die Prokla-mation der neuen Schützenkönige sowie die Ehrungen der Vereinsmeister. Schon im Vorfeld wurde von den erwartungsvollen Besuchern und Gästen an den Tischen hinter vorgehaltener Hand heftig getuschelt, wer wohl mit dem Königstitel nach Hause gehen wird und wer sich Vereinsmeister in den verschiedenen Disziplinen feiern lassen konnte. Nach den Begrü-ßungsworten der ersten Vorsitzenden Nadja Rein ließ Sportleiter Armin Dötterl, unterstützt von Schützenließl Rebecca Schmidt, schließlich die „Katze aus dem Sack“, überreichten den erfolgreichen Meisterschützen ihre Auszeichnungen und krönten die neuen Schützenkönige des Vereins.Ehrungen VereinsmeisterFolgende erfolgreiche Schützen, die an den Meisterschaftswettkämpfen in den verschie-denen Disziplinen teilnahmen, konnten sich über ihre Auszeichnungen in Form von Urkun-den freuen: Meister Schülerklasse männlich Luftgewehr: Leo Schmutterer (220,3 Ringe). Meister Juniorenklasse männlich Luftgewehr: Patrick Dirr (728.4 Ringe).Meister Junioren-klasse männlich Luftpistole: Niclas Schmidt (348.7 Ringe). Meister Damenklasse Luftge-wehr: Nadja Rein (710.6 Ringe). Meister Schützenklasse Luftgewehr: Rainer Bartos (803,0 Ringe). Meister Schützenklasse Luftpistole: Marco Koscner (597,1 Ringe). Meister Damen-klasse Luftgewehr: Rosmarie Küchelbacher (602,2 Ringe). Meister Herren – Altersklasse Luftgewehr: Armin Dötterl (790,5 Ringe).Meister Herren – Altersklasse Luftpistole: Michael Schmidt (758,5 Ringe). Meister Seniorenklasse männlich Luftgewehr: Reinhold Küchelbacher (760,4 Ringe). Meister Seniorenklasse männlich Luftpistole: Wilhelm Zärle (762,7 Ringe).Auszeichnungen SchützenkönigeMit einem 5,8 Teiler sicherte sich nach seinem Erfolg im vergangenen Jahr, als er mit ei-nem 11.1 Teiler zum Schützenkönig gekrönt wurde, auch in diesem Jahr Felix Fischer den Erlinger Schützenkönigstitel. Jugendschützenkönig wurde Patrick Dirr, der sich mit einem 25,0 Teiler den Jungschützenkönigstitel sicherte. Unter großem Applaus der Gäste wurden die beiden neuen Könige von Sportleiter Armin Dötterl, und Schützenließl Rebecca Schmidt mit präch-tigen Königsketten geehrt.