Winterwanderung führt Freie Wähler nach Kloster Holzen

Meitingen. Traditionsgemäß führen die Freien Wähler (FW) Meitingen auch in diesem Jahr ih-re beliebte Winterwanderung, heuer am Samstag, 8. Februar, durch. Ziel ist Kloster Holzen. Dort besteht für die Teilnehmer eine Stunde lang die Möglichkeit, die Loretto – Kapelle, die Lourdes – Kapelle mit der Grotte sowie die Klosterkapelle zu besichtigen. Die Wegstrecke beträgt ca. fünf Kilometer und ist gut zu Fuß begehbar. Zu dieser Veranstaltung laden der Vorsitzende der Freien Wähler Meitingen, Robert Hecht und sein Vorstandsteam alle Mitglie-der, Freunde und Familien mit wanderfreudigen oder politisch interessierten Bekannten herz-lich ein. Treffpunkt zum Abmarsch nach Kloster Holzen ist um 14. 30 Uhr an der Nordendor-fer Gaststätte Miller (Hauptstraße 20). Im Anschluss an die Besichtigungen führt der Weg wieder zurück zum Nordendorfer Gasthof Miller, in dem ein gemeinsames Abendessen in ge-selliger Runde vorgesehen ist. Anmeldungen nimmt bis einschließlich Mittwoch, 5. Februar, der FW- Ortsvorsitzende Robert Hecht unter Tel: 0171/3669889 oder unter der E-Mail: robert.hecht@fw-meitingen.de entgegen. Teilnehmer eine Fahrgelegenheit benötigen, sollten dies bei der Anmeldung angegeben. Die Freien Wähler freuen sich auf eine zahlreiche Teil-nehmerbeteiligung.

Gefällt mir