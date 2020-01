Achtung Reiter/innen: Mitstreiter für den Bayern Team Cup 2020 gesucht

Mindestens 2 -4 Reiter sind nötig.Qualifikation zum Bayern-Team-Cup sponsored by Reitsport Dachau & Montagebetrieb HaberederPferde: 5j.+ält. Teiln: Alle Alterskl. LK 2,3,4,5,6 Die Summe der Leistungsklassen muss bei 4 Reitern mindestens 16, bei 3 Reitern mindestens 12 ergeben. LK 2,3 mit Pferden, die in SM u./o. Höher unplatziert sind. Die Mannschaft muss bis Meldeschluss an der Meldestelle benannt werden. Ausr. 70 Richtv: 501,A.1 Hindernishöhe 1,05 m Einsatz: 13,50 gilt je Mannschaft. VN: 5 SF: durch LosEinsatz/Nenngeld fällig bei: Startmeldung, Teilnehmerberechtigung Vereine im Bereich der LK Bayern- 5 Reiter eines Vereins bilden ein Team.- Vor dem ersten Start, wäre es schön, eine kurzes Video (maximal 20 Sec) zu erhalten, in dem ihr euer Team vorstellt.damit zustimmt, dass das Video auf Facebook, Instagram und auf dem Turnier im Rahmen der Prüfung veröffentlicht wird. Der Mannschaftsführer sendet das Video an 0176-31067375.- Es gibt 5 Qualifikationen 2020: Karlsfeld, Eicherloh, Taufkirchen, Moosach, Zillhofen.- Das Finale findet im Herbst in Karlsfeld statt.- Punktesystem: 1. Platz 30 Punkte, 2. 26 Punkte, 3. 24 Punkte, 4. 22 Punkte, 5. 20 Punkte, 6. 18 Punkte. Im Finale gibt es doppelte Punkte.Diese Informationen sind unverbindlich und werden regelmäßig auf der Webseite des Reiterhof Laurent aktualisiert!Bitte per WhatsApp Tel.: 0151 72412268oder per E-Mail: miri1804@gmx.de melden.Die 1. Qualifikation ist schon Ende Februar beim Pickl in Karlsfeld.