Verbandsjugendtreffen 2020 des Reitverband Schwaben

in den Gasthof-Restaurant ALP-VILLAMünchener Str. 44, 86807 Buchloe (an der A96, B12, B17)Telefon: 08241 99609-30recht herzlich ein.1. Eröffnung und Begrüßung2. Bericht der Verbandsjugendleitung3. Berichte der Fachbeiratssprecher4. Jahresplanung 20205. Kader-Förderstufennominierung 20206. Wünsche und Anträge, Diskussion über Verbesserungen7. Allgemeine Fragen und InformationenHinweis: Es werden nur Anwesende und mit Dispens ausgestattete Jugendliche in den Kader 2020 aufgenommen. Die Verbandsjugendordnung ist auf der Website des Reitverband Schwaben unter Service/ Download zu finden.Fachbeirat Thomas Bamberg Tel. 0178/3474134.