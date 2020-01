Kinderflohmarkt in Merching

Am Samstag, 15.02.20 veranstaltet der Trachtenverein Bayermünching e.V. von 14:00 bis 16:00 Uhr einen Flohmarkt rund ums Kind (alle Kleidungen, Spielsachen, Fahrzeuge, Sitze, etc.) in der Trachtenstube unter der Mehrzweckhalle, Kirchstraße 19 (bei der Schule). Tische und Stühle werden gestellt. Die Standgebühr beträgt 5,00 €. Wer Lust hat, selbst zu verkaufen, der meldet sich unter Tel. 08233/795989. Der Reinerlös kommt der Jugend des TV zugute.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt - gerne auch zum Mitnehmen.