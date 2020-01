CSU Mering stellt Ideen für modernen Wohnungsbau vor

Marcus Pfanzelt rückt für Christine Rauner auf der CSU-Liste nach



Mering : Vereinsheim Wasserhaus |heißt der neue Kandidat auf der Marktgemeinderatsliste der CSU Mering. Er rückte Ende 2019 fürnach, die aus persönlichen Gründen auf eine Kandidatur verzichten musste. CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeisterkandidatbedauerte den Rückzug von Christine Rauner, freute sich aber zugleich über Pfanzelt als neuen Kandidaten. „Wir hätten Marcus Pfanzelt auch gerne schon im Juli nominiert, es ist ein Glück sogar bei den Nachrückern soviel geeignete Kandidaten zur Auswahl zu haben.“ Pfanzelt stellte sich bei der jüngsten Informationsveranstaltung im vollbesetzten Wasserhaus, seinem Heimspiel als Vorstandsmitglied im Siedlerbund, den anwesenden Zuhörern erstmals persönlich vor.Bei der anschließenden Präsentation ging es vor allem um den Themenkomplex Bauen & Wohnen. Dabei würde sich das immense Wachstum vor allem bei den fehlenden Kinderbetreuungsplätzen und den Schulen zeigen. Dem will Florian Mayer als Bürgermeister dadurch entgegenwirken, dass Neubaugebiete künftig nur noch durch die Gemeinde erschlossen und vermarktet werden und entsprechende Flächen für infrastrukturelle Maßnahmen wie Kinderbetreuungseinrichtungen, Spiel- oder Sportplätze und anderes berücksichtigt werden. Auch ein Verkehrsübungsplatz soll so wieder in Mering entstehen, angrenzend an ein Baugebiet am Ortsrand. Den steigenden Immobilienpreisen will die CSU mit einem breiten Angebot entgegenwirken. So soll es eine breite Mischung an Bauplatzgrößen zum selber Bauen geben, vom Einfamilienhaus bis hin zum Reihenhaus. Eine kommunale Wohnbaugesellschaft soll die Erschließung vornehmen, so Mayer, der bei der Vorstellung in diesem Part vonunterstützt wurde. Aus den erwirtschafteten Überschüssen und Fördergeldern können neben geförderten Wohnungen alternative Bauprojekte wie Mehrgenerationenhäuser oder betreutes Wohnen entstehen. Letzteres fördert das Miteinander und wird ergänzt durch e-Poolfahrzeuge.

Mit Tiny-Häusern Wohnraum verkleinern und Altersvorsorge verbessern

Abrunden soll ein solches Neubaugebiet eine Parzelle mit Tiny-Häusern in Modulbauweise. Diese fertigen Kleinhäuser sind ab etwa 60.000 Euro zu haben zuzüglich kleinem Grundstück, so Florian Mayer. So können sich gerade ältere Menschen verkleinern und Ihre Immobilie an die nächste Generation weitergeben. Durch einen Überschuss aus Verkaufserlös und Neuerwerb werden finanzielle Mittel frei, die der eine oder andere als Baustein für seine Altersvorsorge gut gebrauchen kann, so Florian Mayer. Die CSU will Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse schaffen bei insgesamt moderatem Wachstum. Dies sei dann der Fall, so Mayer weiter, wenn die Infrastruktur mit dem Wachstum Schritt halten könne. Junge Familien seien nämlich oft auf einen Betreuungsplatz angewiesen, weil sie die Finanzierungen ihres Eigenheims mit einem Einkommen sonst nicht mehr stemmen können. Nicht jeder habe Großeltern vor Ort, die im Notfall helfen können.Im Anschluss daran gingauf das Thema Digitalisierung ein. Man wolle eine eigene App entwickeln und so auch die junge Generation erreichen. So könne man Information weitergeben und zu wichtigen Themen ein repräsentatives Stimmungsbild einholen. Dabei will die CSU auf mehr Transparenz setzen. Als weitere Aufgaben präsentierte die CSU ihr Ideen zur ärztlichen Versorgung undVisionen zur Ortsentwicklung. Anschließend stellten sich alle anwesenden Marktgemeinderäte vor.