Fackelwanderung und Bürgerdialog mit Stefan Hummel in der Meringerzeller Hütte

Treffpunkt 18:15 am Neuen Friedhof, Meringerzeller Straße 25, Mering: Fackelwanderung nach Meringerzell (Fackeln werden auf Wunsch gestellt)

Gottesdienst 19:00 Uhr in der Kirche St. Johann Baptist, Baierberger Straße

Bürgerdialog ca. 19:45 Uhr in der Meringerzeller Hütte, Am Spielberg 18, Mering

Auf diesen Bürgerdialog, den keiner nicht verpassen sollte, freuen wir uns ganz besonders. Dieser findet nämlich in der Meringerzeller Hütte statt. Am Waldrand gelegen ist sie Treffpunkt für Jung und Alt und war schon Schauplatz vieler Veranstaltungen Meringer Vereine.Weil es ein besonderer Ort ist, machen wir einen besonderen Bürgerdialog daraus:In der Hütte gibt es Gulaschsuppe und frisches Landbrot zur Stärkung sowie allerlei Getränke. Die Suppe geht auf unsere Kosten.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Natürlich besteht zur Wanderung oder Gottesdienstbesuch keine Pflicht. Wer nur am Bürgerdialog teilnehmen möchte ist herzlich willkommen.Den Wanderern empfehlen wir für den Rückweg eine Taschenlampe mitzubringen.