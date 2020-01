Transporter überschlägt sich auf der B2

Glück im Unglück hatte laut Polizei ein 30-jähriger Mann am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B2 bei Mertingen.

Der Fahrer des Transporters war in südlicher Richtung unterwegs, als er kurz nach Mertingen aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr auf dem rechten Bankett erst einen Leitpfosten und streifte dann einen Baum. Dadurch geriet der Klein-Lkw in Schieflage, überschlug sich und kam im angrenzenden Acker wieder auf den Rädern zum Stehen.Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Donauwörther Krankenhaus gebracht.Am Kleintransporter entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen war zur Unterstützung der Unfallaufnahme vor Ort. Der rechte Fahrstreifen der B2 war für gut zwei Stunden gesperrt. (pm)