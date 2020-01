Neusäß : Dorf- und Sportgaststätte Hammel |

Kinderfaschingsball der AWO Ottmarshausen-Hammel am Faschingsdienstag, 25.Februar 2020, 14:00 bis 17:00 Uhr. Wie in jedem Jahr feiern wir am Faschingsdienstag in der Dorf- und Sportgaststätte Hammel einen lustigen Kinderfaschingsball. Kommt alle vorbei, maskiert und mit viel guter Laune. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt.