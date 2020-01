Das naturkonforme Lösungskonzept für belastete Gewässer - Infos beim GEWÄSSERSYMPOSIUM BAYERN 2020

Algen anstatt klarem Wasser: Nur jeder vierte See in Deutschland ist nach EU-Kriterien ökologisch in einem guten Zustand, lediglich 2,3 Prozent können als sehr gut bewertet werden. Fast 75% unserer Seen sind nach Ansicht von Experten in einem mittelmäßigen bis schlechten Zustand.

Eine naturkonforme Regeneration ist nachhaltig und kostenoptimiert umsetzbar.

Laut der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollten eigentlich bereits im Jahr 2015 alle deutschen Gewässer einen guten bis sehr guten Zustand erreicht haben. Nun gibt es eine Fristverlängerung bis 2027. Die Zeit muss jetzt lösungsorientiert genutzt werden, denn Deutschland ist noch sehr weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen, so das Umweltbundesamt und die Bundesregierung.Hauptursache ist insbesondere ein hoher Nährstoffeintrag (z. B. aus der Landwirtschaft). Doch selbst wenn die Einträge durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, tritt erst mit einiger Verzögerung ein Effekt ein. Da sich das Wasser in Seen oft nur sehr langsam austauscht, braucht es meist viele Jahre, bis eine Erholung feststellbar ist.Die mittlerweile jahrzehntelange Praxiserfahrung mit dem Sanierungskonzept der NaturSinn International KG zeigt, dass es hingegen vergleichsweise einfach möglich ist, Gewässer in kurzer Zeit – oftmals innerhalb weniger Wochen – in einen sichtbar besseren Zustand zu bringen. Sogar auch dann, wenn die Belastungen vorher noch gar nicht hinreichend verringert werden konnten.Mit GEWÄSSER2000 steht ein ausgereiftes und prämiertes Gesamtkonzept zur Verfügung, das die notwendige, mikrobielle Balance ursächlich wieder herstellt. Umfassende Informationen erhalten Sie auf einem der folgenden Symposien (jeweils von 10:00-12:00 oder von 14:00-16:00 Uhr):04.02.2020 (Dienstag) - Hotel zur Post | Dorfplatz 14 | 83101 Rohrdorf06.02.2020 (Donnerstag) - Seminarzentrum Schulerloch | Oberau 2 | 93343 Essing18.02.2020 (Dienstag) - Allgäu ART Hotel | Alpenstraße 9 | 87435 Kempten20.02.2020 (Donnerstag) - Seminarzentrum siebzehnACHT | Boschstraße 6 | 86356 NeusäßReferenten:Frank Servos und Gerd MappesTeilnahmegebühr (inkl. Getränken, Imbiss und Unterlagen): 20,- EURAlle Infos und Anmeldeformular: http://www.gewaessersymposien.de