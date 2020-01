Nordendorf : Mehrgenerationenhaus |

Save the date!

Am 26.1.2020 findet im Bürgersaal im Mehrgenerationenhaus in Nordendorf um 15.00 Uhr das Neujahrskonzert des Vor- und Jugendorchesters des MV Westendorf statt.

Starten Sie mit musikalischen Highlights in das neue Jahr 2020!