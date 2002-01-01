Warning: mysqli_real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /homepages/36/d68497037/htdocs/wochenzeitung-online/wp-includes/class-wpdb.php on line 1988
WordPress › Fehler

No such file or directory

Fehler beim Aufbau einer Datenbankverbindung

Das bedeutet entweder, dass die Information über den Benutzernamen und das Passwort in deiner wp-config.php Datei nicht korrekt ist, oder wir können den Datenbank-Server auf localhost nicht erreichen. Es könnte sein, dass der Datenbank-Server deines Hostings ausgefallen ist.

Wenn du unsicher bist, was diese Begriffe bedeuten, solltest du lieber den Support deines Webhostings kontaktieren. Wenn du dann weiterhin Hilfe benötigst, kannst du stets die WordPress-Support-Foren besuchen.