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Fehler beim Aufbau einer Datenbankverbindung

Das bedeutet entweder, dass die Information über den Benutzernamen und das Passwort in deiner wp-config.php Datei nicht korrekt ist, oder wir können den Datenbank-Server auf localhost nicht erreichen. Es könnte sein, dass der Datenbank-Server deines Hostings ausgefallen ist.

Bist du sicher, dass Benutzername und Passwort korrekt sind?

Bist du sicher, dass du den richtigen Hostnamen eingegeben hast?

Bist du sicher, dass der Datenbank-Server läuft?

Wenn du unsicher bist, was diese Begriffe bedeuten, solltest du lieber den Support deines Webhostings kontaktieren. Wenn du dann weiterhin Hilfe benötigst, kannst du stets die WordPress-Support-Foren besuchen.