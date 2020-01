33-Jährige bei Auffahrunfall in Schwabmünchen leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Samstag in Schwabmünchen.

Eine 33-jährige Autofahrerin musste nach Angaben der Polizei gegen 11.35 Uhr an der Kreuzung Mindelheimer Straße/Luitpoldstraße an einer roten Ampel halten. Ein 19 Jahre alter Mann übersah das stehende Fahrzeug und fuhr mit seinem Auto auf das Heck auf. Dabei wurde die 33-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 1000 Euro. (pm)