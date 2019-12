Abschlussfeier des Berufsbildungsbereichs in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen

Der 27. November 2019 war für die sechs Absolventen des Berufsbildungsbereichs ein ganz besonderer Abend. In einer sehr emotionalen Feier wurden den Absolventen die Zertifikate verliehen und das Ende eines wichtigen Lebensabschnitts zelebriert. Die Planung und Gestaltung der Feier übernahmen die Teilnehmer mit viel Enthusiasmus selbst, wobei die Gruppenleiter des Berufsbildungsbereiches selbstverständlich unterstützend zur Seite standen. Vom Entwurf der Einladungen über die Auswahl des Caterings inklusive Cocktailbar bis hin zur Raumgestaltung wurde gemeinsam entschieden und auch eine passende musikalische Untermalung für die Feier ausgewählt.Der Saal der Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen war gut gefüllt und neben den Absolventen waren auch viele Familienmitglieder, Angehörige und Freunde anwesend. Nach einem stilvollen Sektempfang mit Fingerfood begrüßte die Einrichtungsleiterin Katja Weh-Gleich die Absolventen und Gäste feierlich. Anschließend wurden, mit Hilfe von Bildershows und durch den persönlichen Rückblick eines Absolventen, die verschiedenen Stationen der letzten 27 Monate in Erinnerung gerufen.Nachdem durch die Eröffnung des Buffets für das leibliche Wohl gesorgt war, stand der Höhepunkt der Abschlussfeier an. Katja Weh-Gleich überreichte mit persönlichen Worten jedem Absolventen feierlich das Zertifikat über die erworbenen Qualifikationen im Berufsbildungsbereich. Zu schöner Musik, anregenden Unterhaltungen und Cocktails klang der Abend gemütlich aus.