Diözesane Eröffnung der Sternsinger-Aktion 2020 in Schwabmünchen

Ab sofort kommen hunderte von Sternsinger als „Botschafter des Friedens“ in die Gemeinden und Städte. Sie möchten das Haus segnen und für den Libanon Spenden einsammeln. Von 2009 bis 2018 konnten sie bereits für unterschiedliche Projekte 48,8 Mio EUR einsammeln.Die Sternsinger helfen dabei, dass möglichst viele Kinder im Libanon, aber auch in vielen anderen Ländern, in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. Außerdem kann mit dem Geld, das die Sternsinger in Deutschland sammeln, noch vielen anderen Mädchen und Jungen geholfen werden. So werden zum Beispiel Kinder mit einer Behinderung, Mädchen und Jungen, die keine Eltern mehr haben, oder Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten, jedes Jahr mit Hilfe der Sternsinger unterstütztDie Aktion Dreikönigssingen wird in diesem Jahr offiziell am 28. Dezember in Osnabrück eröffnet. Danach sind die Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs. Einige von ihnen dürfen am 6. Januar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin besuchen, andere werden am 7. Januar, ebenfalls in der Hauptstadt, von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen.Rund 500 Sternsinger beschäftigten sich dazu in der Schwabmünchner Hans-Nebauer-Sporthalle am vergangenen Samstag mit diesen Fragen:Warum gibt es Kriege?Was ist Frieden?Warum ist der Frieden so schwer herzustellen?Können wir auch etwas für den Frieden tun?Gibt es irgendwann keinen Krieg mehr?Als politischer Vertreter eröffnete Bürgermeister Lorenz Müller die Veranstaltung und lobte und begrüßte den Einsatz der Sternsinger und stellte fest, dass jeder dritte Mensch in Libanon ein Flüchtling ist. Der Libanon öffnet seine Türen für Asylanten. Müller hatte recherchiert und führte mit seinem Fazit einem jeden vor Augen, wie weit der Libanon seine Türen für Asylanten öffnet. “ Das sind 1,5 Mio Flüchtlinge bei 2 Mio Einwohner. Umgerechnet für Deutschland würde das bedeuten: 26 Mio Flüchtlinge bei 28 Mio Einwohner!“, so der Bürgermeister. Er freue sich zu spenden.Inspiriert von Bertholt Brechts Gedicht „Bitten der Kinder“, formulierten die Sternsinger in Gruppenarbeit schriftlich dazu ihre Bitten an die Bundeskanzlerin Merkel auf ein Blatt Papier, welches in den sog.Eselsack eingeworfen wurde.Einige Bitten der Kinder lauten:Wir bitten darum, dass alle Kinder zur Schule gehen dürfenKinder sollen nicht in den Krieg ziehen müssenUm Frieden für unsere FamilieDie Sternsinger aus der Pfarrei St. Georg und Michael in Augsburg-Göggingen werden mit den zwei Eseln und den Wunschsäcken beim Empfang am 7.1.2020 in Berlin das Bistum Augsburg vertreten. Sie hatten beim Preisrätsel des bundesweiten Sternsinger-Wettbewerbs der Dreikönigsaktion die richtige Lösung gefunden und damit die Reise in die Bundeshauptstadt gewonnen.Christian, Friedensbildungsreferent bei pax Christi (Internationale Katholische Friedensbewegung, Versöhnungs- u Friedensarbeit in über 60 Ländern aktiv), glaubt an eine gerechtere Welt und sieht eine Lösung in der Bildung jedes Einzelnen in den Konfliktregionen und im Rüstungsexport. „Dabei ist es wichtig, das wir nicht deutsche Waffen in diese Länder schicken, die Krieg und Flüchtlinge verursachen“, erklärt der Referent. „Die schlechteste Alternative ist: nichts zu tun. Sogar der Streitschlichter an der Schule trägt zur Friedensbewegung bei.“„Man sollte nicht überlegen, bin ich besser, schneller, schöner, sondern wie kann ich den anderen respektieren und nicht alles um die Wette machen,“ sagt Elisabeth von der Friedensbewegung und macht unter anderem auch auf die weltweit über 250.000 Kindersoldaten aufmerksam, die gezwungen werden, zu töten. Dabei gibt es einen einfachen Dreisatz: Information Beurteilen Aktion. Diese drei Säulen tragen die Friedensarbeit. „Friedensarbeit braucht viel Geduld. Es gibt immer wieder Rückschläge, denn Menschen werten diese Arbeit oft als „naiv“ ab.“Nach so viel Arbeit und dem nachdenklichen Stoff, gab es einen Imbiss zur Stärkung mit Burgern und vegetarische Burger, Obst und Getränke.Anschließend führte dieses Jahr das weltweit größte Weihrauchfass aus Edelstahl den Zug der Sternsinger zur Stadtpfarrkirche an. 180 kg schwer und fast 4 m hoch. Die Schwabmünchner Trommelgruppe Djolé untermalte dabei mit ihren aufrüttelnden Klängen die Botschaft der Sternsinger. Mehr als 500 Menschen feierten gemeinsam den Gottesdienst, der von Diözesanadministrator Prälat Bertram Meier geleitet wurde. Diözesanjugendpfarrer Florian Markter, BDKJ-Präses Dominik Zitzler und Stadtpfarrer Christoph Leutgäb unterstützten ihn dabei.“ Wir setzen uns für Frieden ein die Schwerter sollen verschwinden. Krieg, Streit und Unfrieden sollen nicht das letzte Wort haben!“ so Stadtpfarrer LeutgäbAbschließend erhielt jede Sternsingergruppe eine selbstgebastelte Friedenstaube.