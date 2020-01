Fasching beim TSV Schwabmünchen

Der TSV Schwabmünchen bietet in der Stadthalle wieder ein buntes Programm für den Fasching 2020 an: Kinderbälle, Teenie-Fasching, Kaffeekränzchen und Weiberfasching. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit 9. Januar bei Lotto Kühnel in der Schulstraße.Die Kinderbälle finden am Sonntag, 2. Und 9. Februar statt. Der Eintritt beträgt 4 Euro, keine Altersbeschränkung. Geboten sind Livemusik, Animation (Geräteturnen am 2.2., Garde am 9.2.) und Auftritte der Minigarde, Flippies, Little Diamonds, Mädchenturnen und Garde (9.2.) oder Jugendgarde (2.2.).Der Teenie-Fasching ist auf den Freitag, 18. Januar angesetzt, Eintritt 4 Euro, Alter von 12 bis 16 Jahre. Sie dauert von 18 bis 22 Uhr und wird organisiert von der Menkinger Jugendgarde, unterstützt durch die Menkinger Narren. Auch Kinder bis 14 Jahre können ohne Begleitung teilnehmen, da Träger der Veranstaltung der TSV ist. Die Veranstaltung ist alkoholfrei. Es gibt Snacks und Cocktails. Auftreten werden Jugendgarde, Link2DDAnce, die Türkheimer Wertachfunken, Geltelonia und die Jugendgarde Breitenbrunn.Das beliebte Kaffeekränzchen – nur für Damen – findet am 12. Februar von 15 bis 19 Uhr statt, Einlass 14.30 Uhr. Der Eintritt einschließlich Kaffee und Kuchen beträgt 11 Euro. Es spielt das Duo Grenzenlos, auftreten werden die Flippies, Little Diamonds, Mädchenturnen, Link2Dance, Jugendgarde und Moves on Fire. Die Besucher werden an den Tischen bedient, Barbetrieb ab 16.30 Uhr.Den krönenden Abschluss bildet wie jedes Jahr der Weiberfasching am 20. Februar von 19.30 bis 1 Uhr, Einlass 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, zum Tanz spielt das Duo Grenzenlos. Auftreten werden die Jugendgarde, Link2Dance, Moves on Fire, Dancetastic, Garde, Shapin´up und Secret Act. Den Barbetrieb übernehmen die Handball-Männer.