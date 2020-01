Fastenaktion: 7 Wochen mit der Fairen Tüte

Schwabmünchen Der Weltladen in Schwabmünchen bietet 2020 an den sieben Fastenzeitwochen – von Aschermittwoch bis Gründonnerstag – je eine Faire Tüte an. Die Tüten sollen inspirieren, neue Gerichte auszuprobieren. Der Kunde gewinnt einen Eindruck der Vielfalt des Weltladens und erhält mindestens sieben neue Rezepte. Und nicht zuletzt gibt es ein gutes Lebensgefühl, faire Produkte zu verwenden.

In jeder Tüte steckt ein Info-Blatt über die Produzenten ebenso wie mindestens ein Rezept, um mit den Waren der Tüte zu kochen. Das Thema in diesem Jahr lautet „Die Welt der Gewürze zu Gast in Ihrer Küche“. Die Tüte kostet 10 Euro, alle Tüten zusammen 70 Euro. Um besser planen zu können, bitten die Mitarbeiterinnen des Weltladens um Vorbestellung bis 1. Februar. Flyer mit Anmeldeformular liegen im Weltladen aus. Die fairen Fastentüten können dann vom 26. Februar bis 9. April jede Woche abgeholt werden. Eine Bestellung ist auch möglich über info@weltladen-schwabmuenchen.de.

Gefällt mir