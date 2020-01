Kunsthaus Schwabmünchen: Ausstellung von Bernd Rummert und Christoph Dittrich

Schwabmünchen : Kunsthaus |

Ausstellung von Bernd Rummert und Christoph Dittrich

im Kunsthaus Schwabmünchen, Bahnhofstr. 7

Vernissage: Fr. 17.01.2020 19:30 Uhr

Ausstellungsdauer: 17.01.2020 bis 16.02.2020

Öffnungszeiten: Mo Di Do 9:30-12:30/Mi 11:00-15:00/So 14:00-17:00



Malerei und Skulptur



Christoph Dittrich beschreibt seine Arbeit so:

„Der Arbeitstitel meiner aktuellen Serie ist reasons.

Ich setzte eine Farbfläche auf die Leinwand, die für mich den Grund bietet darauf eine Form zu setzen.

Diesen Vorgang wiederhole ich so oft, bis daraus ein räumliches Gebilde entsteht.

Das wegführende Motiv ist die Erkundung der Räume, wodurch ich diesen Formen eine Referenz bescheinige, die diese Räume zu Entstehungsgebieten macht. Ich betreibe Feldforschung.

Der Bildraum wird dadurch erzeugt, indem ich die sinnliche Qualität der Farbe mit malerischer Qualität verbinde.“



Bernd Rummert zu seinen Skulpturen:

„Neben ganz jungen Arbeiten zeige ich in dieser Ausstellung auch retrospektive Objekte, die im Bezug zu den neuen Skulpturen stehen.

Meine Arbeiten mit textilfremden Materialien finden durch meinen Einfluss den Weg zum Gewebe.

Ich versuche Wertzusammenhänge in Bezug auf Material und Verarbeitungszeit zu hinterfragen und formale Lösungen anzubieten.“