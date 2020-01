Plastikfrei Stammtisch trifft Stadtbücherei

Im Januar war beim monatlich stattfindenden Stammtisch für Plastikfreies Schwabmünchen die Stadtbücherei zu Gast



Von Anfang an spielte die Stadtbücherei für den Stammtisch eine große Rolle. Immer wieder sind die Organisatorinnen Jutta Hirdina und Heike Uhrig dort hingegangen, um Wünsche nach Neuanschaffungen zum Thema kundzutun.Die Leiterin Birgit Scharnagl hatte dafür stets ein offenes Ohr, recherchierte und stockte gehörig auf.Im Januar war Frau Scharnagl nun als Ehrengast am Stammtisch, informierte kurz über die Bücherei, einem der wohl nachhaltigen Orte in der Stadt. Zudem brachte sie gleich eine große Auswahl an neuen Büchern rund um Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Alternativen Lebensformen zur Ansicht mit.Die zahlreichen Besucher nahmen die Gelegenheit nur zu gerne wahr, um darin zu blättern und sich untereinander auszutauschen.Der nächste Stammtisch findet statt am Mittwoch, 19.02 um 19.30 Uhr im Maxstüble des Hotel Deutschenbaurs.