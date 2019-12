Werden Sie ein Time2Run Silvesterlauf Finisher 2019!

Time2Run steht für eine neue Ära von Freizeitläufern, engagierten Läufern und Laufprofis, die sich neuen Herausforderungen stellen wollen. Das Logo steht für eine Plattform, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen miteinander zu verbinden, zu motivieren und mit Läufen und Events zu belohnen. Im Vordergrund steht immer der soziale Aspekt, bei dem ein Teil der Anmeldegebühr an die Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen gespendet wird.Wer sich noch keinen Startplatz für den siebten Time2Run Silvesterlauf am 31. Dezember 2019 in Schwabmünchen gesichert hat, kann sich hier noch schnell anmelden!