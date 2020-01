Tag der offenen Tür im Waldkintergarten und den Waldgruppen

Tag der offenen Tür des DJK-Waldkindergartens Leitershofen und der

Waldgruppen Leitershofen und Deuringen

Am Mittwoch 05.Februar 2020 veranstaltet der Waldkindergarten und die Waldgruppen der DJK-Leitershofen von 15 – 17 Uhr in den Räumen des Waldkindergartens am Herrgottsberg 11 in Leitershofen einen Tag der offenen Tür.Bei Kaffee, Tee und frischen Waffeln werden interessierten Eltern und Kindern die Aktivitäten des Waldkindergartens und der verschiedenen Waldgruppen vorgestellt.Der Waldkindergarten richtet sich an Kinder von 3 – 6 Jahren. Die Waldgruppen sind unterteilt in die Eltern-Kind-Gruppe ab 1,5 Jahren, in die Waldspielgruppen ab 2,5 Jahren und in die Walderlebnisgruppe ab Grundschulalter.Aktuelle Informationen dazu auch unter www.djk-leitershofen.de/Waldkindergarten oder /Waldgruppen