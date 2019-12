Ustersbach : Forum Ustersbach |

DIE Disco für Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren



DJ Hannes legt coole Musik auf - Musikwünsche gerne zusenden.

Unsere Teams versorgen Euch mit leckeren Cocktails und anderen alkoholfreie Getränken, Pommes und Co.

In der Flirtecke können 2020 am Valentinstag außer netten Briefchen auch beschriebene Holzherzen abgegeben werden.



Wichtig: Ausweis mitbringen!



Eintritt 3 Euro



Wo? Forum Ustersbach

Wann? 14.Februar 2020 von 18 bis 22 Uhr.