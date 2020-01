Die Show im Universum geht weiter

Letzten Samstag ging die Reise wieder ins Universum und so führte die Rakete die Laugnataler Faschingskracher nach Stadtbergen zum Gardetreffen der Augspurgia.

Dort lieferte die Showtanzgruppe ihr galaktisches Programm ab. Sowohl Klein, als auch Groß verfolgten die Show gespannt und klatschten begeistert. Nach kurzem Aufenthalt startete die Rakete erneut und steuerte auf ihr neues Ziel "Showtanztreffen der Narrneusia" zu, das im DJK Göggingen stattfand. Hier präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer ihre spektakulären Hebefiguren und ihre vielfältige Choreografie zu einem passenden Liederremix. Dabei schlüpften die Mädels beispielsweise in die Rolle der Cheerleader und die Jungs heizten dem Publikum als "Black Suits" so richtig ein. Nachdem sich die Crew gestärkt hatte, führte der Flug zur letzten Station dieses Abends. So stiegen die Laugnataler Faschingskracher in Zusmarshausen beim Inthronisationsball der Zusamtaler Bettschoner aus und entführten die Zuschauer für bestimmte Zeit. Dabei durften sie das außergewöhnliche Programm genießen und es wurde laut bejubelt und beklatscht. Am Ende des Auftritts tanzte die Showtanzgruppe erneut mit viel Spaß und Energie die erwünschte Zugabe des Publikums.Natürlich möchten sich die Kracher an dieser Stelle recht herzlich bei den Garden für die Einladungen und den gelungenen Tag bedanken. Sie freuen sich schon, wenn es wieder heißt: "Spacedance - das Universum tanzt".