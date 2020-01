Erfolgreiche Vorstellungsversammlungen der Bürgergemeinschaft in Reutern und Welden

Nach einer kurzen Vorstellung der Bürgergemeinschaft Welden-Reutern, die es bereits seit 1978 gibt, stellen sich die Listenkandidaten der Reihe nach vor und informierten dabei über ihre persönlichen Beweggründe zu ihrer Bereitschaft sich in den Marktrat wählen zu lassen und zugleich Günter Lewentat bei seiner Kandidatur zum Bürgermeister zu unterstützen.Dabei wurde deutlich, dass diese Liste der BGM, für alle Bevölkerungsschichten und jegliche Belange, wählbare Alternativen zur Wahl stellt. Auf der Liste sind Personen aus Welden und Reutern vertreten, sowohl Frauen als auch Männer, Jüngere und Ältere, zudem ein Querschnitt aus allen Berufsbereichen.In seiner Rede stellte sich Günter Lewentat als Bürgermeisterkandidat vor und erläuterte, neben Daten zu seiner Person, aus welchen Gründen er der geeignete Bürgermeister für Welden und Reutern ist.Beim letzten Tagesordnungspunkt hatten dann die Besucher das Wort und stellten ihre Fragen an den Kandidaten. Besonders im Markttreff Welden, der sehr gut gefüllt war, gab es zahlreiche Punkte, zu denen Günter Lewentat und seine Listenkandidaten souverän Stellungen beziehen konnten.Es waren zwei Vorstellungstermine bei denen sich die Listenkandidaten der BGM, um ihren Bürgermeisterkandidaten Günter Lewentat, fachlich gut darstellten. Zudem gaben sie ein Bild des inneren Zusammenhalts und der Geschlossenheit ab, was nach Ende der Versammlungen auch von zahlreichen Zuhörern positiv angemerkt wurde.