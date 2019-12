Polizei sucht Vermissten aus Höchstädt

Update: Der Vermisste konnte am Mittwoch, 18. Dezember, unversehrt aufgefunden werden. Die Fahndungsinformationen wurden deshalb aus Gründen des Persönlichkeitsrechts wieder entfernt.

Wie die Polizei informiert, wird ein 60-Jähriger aus Höchstädt seit Freitag, 13. Dezember, vermisst. Er verließ gegen 10 Uhr sein Wohnhaus in Höchstädt und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht aufgefunden werden.Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet diese, Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes an die zuständige Polizeidienststelle, die Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau, unter Telefonnummer 09071/56-0 zu richten. (pm)