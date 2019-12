Röhrentechnik heute - Vortrag im adio- und Telefonmuseum Wertingen

Röhrentechnik heute

- In Zeiten von Transistoren Mikrochip und anderen elektronischen Hightecteilen scheinen Röhren Relikte aus vergangenen Zeiten zu sein. Weit gefehlt! Musikenthusiasten schwören wieder auf die „alte“ Röhrentechnik, was den Empfang angeht. Plattenspieler, Radios und Verstärker werden vermehrt mit Röhrentechnik ausgestattet und sind im oberen Preissegment zuhause. Ob es stimmt, dass die Röhren-empfänger, die ja wieder eine Renaissance erleben, einen besseren Klang haben wird Bernd Schmid, Sendeleiter des Ortssenders aufzeigen.- Jeden 3. Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet - Eintritt frei. In 5 Räumen sind ca. 600 Grammolas, Grammophone, Radiodetektoren, Röhrenradios, Musik–Fernsehtruhen, Tonbänder, 3 Musikboxen, uvm.zu sehen und zu hören.Im Telefonmuseum – Telefone von 1898 bis 1980, Drehwähler uvm.Info: radiomuseum-wertingen.de – Eintritt frei – Machen Sie mit! Info: www.radiomuseum-wertingen.de - In Zusammenarbeit mit der VHS Zusamtal