Ski- und Snowboardkurse am Wochenende 08./ 09.02.2020

Die Ski- und Snowboard-Kurse von Fun-Sports in den Weihnachtsferien waren ein voller Erfolg. Viele Kinder und Erwachsene konnten den neuen DSLV Pistenführerschein „KINDER sicher im SCHNEE“ stolz mit nach Hause nehmen.

Es gibt freie Plätze in allen Kursen, Kinder und Erwachsene beim Wochenendkurs am 08./ 09.02.2020, dem letzten Kurs in dieser Saison.

Bei allen Terminen können immer auch TAGESFAHRER ohne Kursteilnahme in den Bussen mitfahren! (verbilligte Liftkarten + Gutschein)

Eine zeitnahe Anmeldung unter www.fun-sports.de wird empfohlen.

Info unter 0700 386 0 77 67 87.