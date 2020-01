Ladendiebe treiben in Dinkelscherben und Zusmarshausen ihr Unwesen

Drei Personen haben am Samstag in Dinkelscherben und Zusmarshausen versucht, Supermärkte um mehrere Hundert Euro zu bringen. Aufmerksame Mitarbeiter vereitelten die Diebstähle. Nun sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern.

Zwei Männer und eine Frau sollen sich nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr in einem Supermarkt in der Wertinger Straße in Zusmarshausen aufgehalten haben. Dort beluden sie einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von circa 600 Euro und schoben diesen zurück in Richtung Eingang. Zwei der drei Täter verließen nun den Markt und wollten dem Dritten das Verlassen des Marktes über die Eingangstüre ermöglichen. Als eine aufmerksame Mitarbeiterin das Vorgehen bemerkte, flüchteten die Täter ohne Einkaufswagen und somit ohne Beute.Anschließend versuchten die Täter das Gleiche zwischen 18 Uhr und 18.35 Uhr in einem Supermarkt in Dinkelscherben in der Augsburger Straße. Hier wurde ebenfalls ein Einkaufswagen mit Waren im Wert von etwa 620 Euro beladen und versucht, diesen über die Eingangstüre nach draußen zu bringen. Auch hier scheiterte der Diebstahl, weil eine Mitarbeiterin auf das Vorgehen aufmerksam wurde. Die Täter konnten wieder flüchten.zwei Männer, circa 170 Zentimeter groß, schlank, scheinbares Alter 30 Jahre.eine Frau, circa 160 Zentimeter groß, dick, scheinbares Alter 30 Jahre. Die Frau hatte einen pinkfarbenen Rucksack bei sich.Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen per Telefon 08291/18 900 zu melden. (pm)