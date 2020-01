Schülerin läuft gegen einfahrenden Bus und wird verletzt

Ein Unfall, bei dem eine 19-Jährige verletzt wurde, hat sich am Mittwoch in Zusmarshausen ereignet.

Wie die Zusmarshauser Polizeiinspektion berichtet, wechselte die 19-jährige Schülerin gegen 8 Uhr am Busbahnhof in der Stadionstraße von einem Bahnsteig zum nächsten. Dabei übersah sie einen einfahrenden Bus.Abgelenkt durch einen Blick auf ihr Handy, sei die Schülerin direkt an die Hinterachse des Busses gelaufen, wobei der Fuß des Mädchens vom Hinterrad des Busses überrollt wurde. Die junge Frau wurde zur weiteren Abklärung in die Uniklinik Augsburg gebracht.Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Busfahrer den Unfall nicht vermeiden hätte können. Die Ermittlungen laufen. (pm)