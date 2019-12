Kinderarten in Zusmarshausen erhält Bücherspende von LEW

Zusmarshausen : Kita ZUS - Zwischen Wald und See | -Anzeige-

Lesen macht Spaß und schlau! Deshalb freuen sich die Kinder der Kita ZUS ganz besonders über die Bücherspende der LEW, dem regionalen Stromversorger in Bayern.

Gerade fürs Vorlesen sprechen viele Gründe: Konzentration, Erweiterung des Wortschatzes, Sprachkompetenz und Wissensvermittlung. Nun laden hier – Dank LEW – viele neue Bücher zum Schmökern ein. Das Vorlesen hat in der neu gebauten, kommunalen Kita und der Außenstelle mit insgesamt 3 Krippen- und 6 Kindergartengruppen schon immer einen sehr hohen Stellenwert. In der Lernwerkstatt gibt es bereits ein schönes Bücherregal, das nun mit vielen spannenden Büchern zu den immer aktuellen Zukunftsthemen Umwelt, Natur und Technik erweitert wird.Im Rahmen des „Kita-Entdeckerprogramms“ stellt die Bildungsinitiative der LEW jedes Jahr Bücherpakete bereit. Die Kita ZUS hat sich heuer erstmals dafür beworben und gleich den Zuschlag erhalten. Da war die Freude bei der Leiterin so kurz vor Weihnachten natürlich riesig. Damit bleibt im vorausliegenden Winter lange Zeit, um mit den Kindern in den Büchern viel Neues zu entdecken. Die Freude an Büchern zu wecken ist heutzutage immens wichtig, um der „Generation Bildschirm“ zusätzlich etwas Sinnvolles an die Hand zu geben. Lesen bereichert und beeinflusst das ganze Leben:„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“ (Astrid Lindgren)